Siamo al giro di boa. La Serie A chiude il girone d'andata e si lancia verso il ritorno. Un primo bilancio della stagione, quindi, è possibile e Sky Sport, negli studi del Club dà i voti. Bergomi, Marchegiani, Piccinini e Di Canio si sono esposti così, sui singoli giocatori.



In particolare Di Canio è entrato a gamba tesa su Lukaku, così: “Sento sempre parlare in modo straordinario di questo giocatore, io penso che possa fare di più e gli do 6.5. E’ un giocatore che ha fatto due gol in meno dell’anno scorso, ha fallito ancora nelle partite decisive e anzi ha determinato al contrario in alcune circostanze. Anche in partite per lui congeniali, come quelle con Roma e Juve, non ha fatto gol quest’anno e non può più essere un caso”.



Ecco le loro pagelle: