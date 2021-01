Siamo al giro di boa. La Serie A chiude il girone d'andata. Sky Sport, negli studi del Club dà i voti: Bergomi, Marchegiani, Piccinini e Di Canio si sono esposti così, allenatore per allenatore.



E su Pirlo Di Canio dice: "Deve diventare di più. Per me i risultati degli allenatori e delle squadre vanno alla pari, lui e Conte sono i diretti responsabili delle loro squadre. Pirlo è vero che è un esordiente, ma è alla Juve e ha fatto mercato. Anche se vincesse con il Napoli avrebbe 9 punti in meno dell'anno scorso e i paragoni vanno fatti. Conte uguale, ne ha 5 in meno e non vedo grande identità, se non nella gara contro la Juve. Poi è uscito da tutti. Per me meritano solo la sufficienza ora".



Ecco le pagelle: