Fino alla fine. Non un motto casuale, ma uno stile di vita che sta adottando questa Juve, questo Allegri. La pausa è un attimo più tranquilla, questo perché la Juve ha vinto contro ogni previsione accumulata nei novanta minuti: ha segnato, ancora al novantesimo. Ed è sembrato un segno del destino: la rimonta del 2015 la lanciò proprio il colombiano, però al Toro. Stavolta è cambiata la porta, oltre all'avversario. E anche se è una squadra completamente diversa, ha saputo stringere i denti e portare a casa una vittoria pesantissima. Anche in chiave classifica.Due vittorie in una settimana, dopo due sconfitte in 5 giorni. La Juve ha rialzato la testa: vedremo se basterà.