Nel giorno in cui l'Italia ufficialmente decreta Tokyo 2020 come la miglior Olimpiade della propria storia a 5 cerchi, la Borsa italiana fa registrare un complessivo+1,30%. Un trend positivo del quale fa parte, seppur "di corto muso", pure il titolo Juventus, che chiude questo venerdì in. Resta positiva per ora la performance dell'ultimo mese, che ora corrisponde a una percentuale del +3,51%.Per quanto riguarda invece lo spread Btp/Bund, andamento leggermente negativo: ora il dato si attesta su quota 107 punti.