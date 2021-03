5









Danilo si è preso un posto speciale nella Juve. In campo e nello spogliatoio. Come? Quantità, qualità, duttilità e personalità, queste le sue doti con cui ha conquistato Pirlo rendendosi indispensabile. Ora, sottolinea il Corriere di Torino, è davvero intoccabile. E anche la sua conferma per la prossima stagione non è in discussione. In una parola? Incedibile. INCEDIBILE? - Nella rosa nessuno è migliorato come lui rispetto all’anno scorso e al suo passato. Un punto fermo assoluto, un nuovo senatore che della Juve è diventato un punto fermo. Anche perché sa fare tutti i ruoli, ora anche il mediano a centrocampo, e in questa stagione nessuno ha giocato quanto lui: 35 partite su 39, 2.941 minuti, 160 più di Ronaldo che insegue al secondo posto. E questo non cambierà da qui a fine stagione. Avrà modo nella sosta di ricaricare le pile per ripartire al meglio, perché la Juve ha bisogno di lui. E ha le idee chiare sul futuro: incedibile, nonostante le molte offerte che arrivano e arriveranno. Per potersi sedere al tavolo e parlarne servirà una base più che sostanziosa, ai limiti dell'impensabile.