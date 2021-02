Praticamente perfetto. Mariani dirige benissimo, con autorità e piglio Juve-Inter, lo conduce non sbagliando nulla. Non concede un rigore in avvio ai nerazzurri, perché Lautaro calcia la caviglia di Bernardeschi e il terreno, tiene a bada le polemiche. E si muove sempre bene. Voti alti per lui, con la Gazzetta dello Sport che scrive: "Il potenziale di difficoltà di questa sfida è sempre altissimo in partenza e Mariani non sbaglia praticamente in nulla la sua direzione. Ottima la chiamata, senza indugi, al 10' quando Lautaro va giù nell'area difesa da Buffon. Ampi i gesti con cui dice che no, non è rigore. Lo ripete mentre l'azione va avanti e ignora le proteste che arrivano anche dalla panchina dell'Inter: che abbia visto gisto lo conferma il replay che mostra come Lautaro cada da solo, dopo aver colpito il piede di Bernardeschi e poi il terreno".