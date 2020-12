Dal sito Juventus.com

"La Juve vuole concludere bene l’anno, battendo la Fiorentina, domani sera all’Allianz Stadium.

Il gruppo si è quindi ritrovato per proseguire la preparazione, questa mattina, alla Continassa.

Possesso ed esercitazioni tattiche: questo il piano di lavoro per la squadra, oggi."



I bianconeri, reduci dalla bellissima vittoria al Tardini di sabato sera, riceveranno domani sera la squadra di mister Prandelli per l'ultima partita del 2020. Una sfida da non perdere per continuare la risalita verso la vetta. Dovrebbe rientrare Dybala dopo la mancata convocazione per Parma.