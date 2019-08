Your browser does not support iframes.

Le mosse di Fabio Paratici. E quelle di Beppe Marotta. Titola così Tuttosport, in prima pagina, con Icardi come volto principale dell'edizione odierna, ma non solo. Dybala e Milinkovic-Savic sono le altre pedine nello scacchiere, con mosse ancora da fare e venti giorni circa per completarle. Questo, ma non solo. “Icardi-Juve, Milinkovic-Inter, Dybala-PSG - scrive il giornale - Esclusivo: le mosse di Marotta e Paratici. Maurito obiettivo in attacco per i bianconeri, che pensano sempre a Chiesa e sognano ancora Pogba. I nerazzurri all’assalto del serbo. Imminenti nuovi contatti tra la Joya e Leonardo“.



