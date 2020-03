Aspettando di capire se e come riprenderà il campionato, la Juventus continua a muoversi sul mercato per pianificare i piani in vista della prossima stagione: i bianconeri sono tornati a sondare il terreno per Gabriel Jesus, vecchio obiettivo della dirigenza. L'attaccante del Manchester City era stato seguito a lungo già prima che arrivasse in Inghilterra, nell'estate in cui Higuain e Pjanic arrivarono a Torino. La Juve ha ripreso i contatti, in attesa di capire cosa succederà sia sul fronte campo che sul mercato, che potrebbe slittare o prolungarsi rispetto ai due mesi stabiliti.