Pallone contro governo, in mezzo la politica. Lo scontro è ufficialmente partito nel corso del weekend e negli ultimi giorni, nonostante il tentativo della diplomazia di entrambe le parti per provare ad abbassare i toni, la questione rimane apertissima e destinata ad esplodere ulteriormente. E, secondo il Corriere dello Sport, Fifa e Uefa sono state allarmate e a Zurigo e Nyon filtra "parecchia preoccupazione per il caso italiano".Nel merito è intervenuta Evelina, membro del board UEFA e membro europeo all'interno del Consiglio della FIFA, che ha parlato alla Gazzetta dello Sport confermando la possibilità di esclusione dalle coppe di squadre e nazionale: "UEFA e FIFA Si stanno prendendo un minimo di tempo per avere un quadro completo della situazione. Ma parleranno di quanto sta accadendo: prima di tutto rimarcheranno fortemente l’autonomia dello sport e come extrema ratio potrebbero minacciare delle sanzioni ad excludendum. Credo che nessuno voglia arrivare a quel punto. Ma storicamente, FIFA ha messo su molti “normalisation committees” in federazioni dove si sono verificati abusi e intromissioni politiche. Non è pensabile chiudere un occhio sull’indipendenza dalla politica, si creerebbe un precedente pericolosissimo e l’autonomia dello sport è centrale".