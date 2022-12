Le lacrime dihanno colpito tutti, anche chi fino a poco tempo fa non faceva altro che colpirlo. Cristiano si è umanizzato all'improvviso: si è preso un pezzetto di popolo, è tornato normale, a tratti banale, e nel suo finale c'è intanto la consapevolezza di ognuno di noi, di come una parte di vita si indissolubilmente finita.Dopo le parole - l'ha detto stesso lui: tanto si è detto e scritto - e le offese ricevute, anche in patria,ha ricevuto tanti messaggi d'elogio al termine dei suoi travagliatissimi Mondiali. Senza una squadra e - chissà - pronto a dire addio alla nazionale portoghese, ha vinto un premio particolare: quello della critica.