Non è stato un pomeriggio banale per il Tottenham a Brighton. La vittoria della squadra di Antonio Conte su quella allenata da Roberto De Zerbi - che serve per riscattare la sconfitta nel derby londinese contro l'Arsenal - passa quasi in secondo piano rispetto al dolore che ancora pervade gli Spurs dopo la tragica scomparsa nei giorni scorsi del preparatore atletico Gian Piero Ventrone.Tanta commozione al Falmer Stadium nelle fasi che hanno preceduto l'inizio del match, con l'omaggio della squadra tributato a Ventrone e l'esibizione di una maglietta a lui dedicata e soprattutto con le lacrime in panchina di Conte durante il minuto di silenzio. Insieme all'esperienza in Premier League, il tecnico salentino aveva infatti condiviso col preparatore, morto all'età di 62 anni per una grave malattia, anche l'avventura alla Juventus da giocatore di Marcello Lippi.