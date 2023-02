Nel corso del documentario di Amazon Prime Video l'esterno della Juventus Federico QUI l'integrale) ha parlato del momento in cui ha scoperto la gravità del suo infortunio. Queste le sue parole:“Ho iniziato a piangere appena il dottore mi ha praticato una sorta di mossa per vedere se il crociato tiene o meno. Si è gelato e ha scosso la testa. Ho iniziato a disperarmi, a piangere, non servono neanche le parole in quei momenti”.