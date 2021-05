di Marco Amato, inviato a Vinovo

Stagione terminata: finalmente Sara Gama, Rita Guarino e tutte le Juventus Women possono alzare al cielo il trofeo che spetta alle vincitrici della Serie A Femminile. Una cavalcata stupenda, le bianconere in versione martello hanno monopolizzato la competizione, abbattendo le resistenze delle avversarie, fino a piegare anche il Milan, antagonista di questa stagione. Un finale da favola, per salutare coach Rita Guarino, che oggi festeggia il suo quarto scudetto consecutivo alla Juventus e, da domani, penserà al suo futuro lontano da Vinovo.



