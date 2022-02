Niente riposo, dopo la vittoria di ieri sera contro il Sassuolo. D'altronde, l'impegno in campionato contro l'Atalanta è alle porte, ed è uno di quegli impegni che pesano, per le sorti della stagione. Questa mattina, la Juventus si è ritrovata al Training Center della Continassa per proseguire il lavoro di preparazione in vista della sfida alla Dea di domenica sera. Il club, attraverso i propri canali, ha condiviso il video dell'allenamento odierno.