In tutto questo parlare di SuperLega, pochissimo si sta parlando del calcio femminile. Eppure, nel comunicato dell'altroieri sera che ha dato inizio a tutto quanto, si fa anche riferimento al movimento di cui fa parte anche la Juventus Women: "Dopo l’avvio della competizione maschile, non appena possibile, verrà avviata anche la corrispettiva lega femminile, per contribuire allo sviluppo e al progresso del calcio femminile. Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica significativamente più elevata ed un supporto al calcio europeo tramite un impegno di lungo termine a versare dei contributi di solidarietà senza tetto massimo, che cresceranno in linea con i ricavi della lega.".