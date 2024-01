Nel corso del servizio de Le Iene che ha dato spazio alla "denuncia" di un noto arbitro italiano su ciò che sta accadendo in Serie A, sono stati chiamati in causa anche Ivane Fabio, che hanno espresso la loro posizione sul tema."Credo ci sia molta confusione, confusione che nasce dal fatto che il mondo arbitrale è un mondo di concorrenze interne, di carriere, di gerarchie. E poi gli arbitri sono particolarmente permalosi...", ha dichiarato il direttore de Il Corriere dello Sport."La classe arbitrale in questo momento è in una situazione disperata", il pensiero invece del giornalista di Sky Sport. "Molto influiscono delle lotte interne, probabilmente ci sono due fazioni all'interno che non si amano e sicuramente questo ha portato tensione. C'è paura, sospetto, sono tutti terrorizzati: magari uno chiama l'arbitro perchè lo vuole aiutare, sa che se lo chiama poi gli può far fare una figuraccia...".