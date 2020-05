Claudio Lotito sempre più nella bufera. Dopo aver suscitato polemica per la frase pronunciata su Juve-Inter (ultima partita di campionato disputata) ed aver annunciato la querela contro La Gazzetta dello Sport, il quotidiano rilancia dando un’anticipazione di un servizio de Le Iene, di accusa nei confronti del presidente della Lazio.



Tale servizio accuserebbe Lotito di aver pagato “in nero” lo stipendio a Mauro Zarate, l’acquisto più oneroso della sua era. Le Iene avrebbero contattato l’ex agente dell’attaccante, Luis Ruzzi, schierato contro Lotito nelle modalità di pagamento del suo ex assistito. Il numero uno della Lazio avrebbe pagato regolarmente solo una parte dell’ingaggio di Zarate, ovvero 7 milioni in 5 anni, mentre Ruzzi sostiene che l’accordo iniziale era per 20 milioni. La differenza venne versata come commissione a Pluriel Limited, società londinese, che a sua volta avrebbe girato l’importo ad una società dell’ex fantasista biancoceleste. Con questa strategia, Lotito avrebbe evitato di pagare le tasse legate al suo stipendio.