Filippo Roma, inviato de Le Iene e autore del servizio che ha riacceso il caso Pjanic-Rafinha (tre anni dopo, partendo da un'ammonizione su cui il Var non può intervenire), ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: "Quello che è accaduto nel corso della partita tra l'Inter e la Juventus del 2018 è ancora avvolto nel mistero. Il riferimento è naturalmente alla mancata ammonizione di Miralem Pjanic. Andremo avanti con la storia del Var, tutto nasce dalle denunce dell'ex procuratore Pecoraro. Il video sul fallo di Miralem Pjanic arrivò sprovvisto di audio. Siamo stati querelati e così siamo entrati in possesso di tutti gli atti e del video. Ci potrebbe essere qualcosa di marcio, vedremo, non ci fermeremo e nel corso dell'estate cercheremo di indagare sulla vicenda provando a recuperare altre informazioni. Io sono un tifoso della Roma, conosco Spalletti e vi dico che con lui vi divertirete a Napoli".