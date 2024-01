Dall'anticipazione della puntata deLA DENUNCIA ALLA FIGC DA PARTE DELL'EX ARBITRO FABRIZIO PASQUAInviato: Mi risulta che tu hai fatto una causa alla Federazione è così, ce lo puoi confermare?Pasqua: È un atto pubblico quindi sì, non posso negarlo. Ritengo che il nostro contratto lavorativo, che è un Co.co.co., …non abbiamo nessuna, tra virgolette, tutela, ma soltanto obblighi.Inviato: Tu lamenti il fatto che quello di arbitro è un lavoro dipendente camuffato?Pasqua: Sì, diciamo che ci sono più obblighi che doveri, tra cui quello dell’allenamento, quello di fare le gare senza poter rifiutare, perché comunque il rifiuto non è una cosa ammessa e quindi è uno dei tanti motivi.Inviato: Cioè, ci sono elementi che configurano un lavoro subordinato, rispetto degli orari, delle decisioni prese…?Pasqua: Assolutamente sì.Inviato: Non è un lavoro da libero professionista Questo intendi?Pasqua: Se io sono obbligato a fare allenamento, ci sono delle presenze, se sono obbligato a farlo credo che non sia più libero professionista.Inviato: E altri tipi di obblighi?Pasqua: Quello dei raduni, a cui non potevi mancare. Quello di viaggiare, di prendere i voli che ci prendevano loro, di mangiare nello stesso posto, di dormire negli stessi luoghi.