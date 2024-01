Il servizio andato in onda questa sera con cui Le Iene hanno diffuso la denuncia di un "notoitaliano in attività" su ciò che sta accadendo ultimamente in Serie A ( LEGGI QUI ) ha già scatenato una serie di polemiche e suscitato varie reazioni. Secondo l'anonimo fischietto, cinque colleghi starebbero persino per avviare delle azioni legali contro l'e laper gravi irregolarità. Del tema si parlerà sicuramente a lungo.