Le Iene hanno organizzato un torneo streaming di Fifa 20 con protagonisti i calciatori. Un bel modo per alleviare la quarantena a causa del coronavirus, garantendo ad ogni spettatore divertimento ed emozioni. Con la telecronaca esclusiva di Pierluigi Pardo e della Gialappa’s Band, la redazione del programma televisivo ha organizzato un torneo alla playstation a cui parteciperanno calciatori e vecchie glorie del passato. Il tutto sarà trasmesso in diretta su iene.it e sui canali Instagram e Facebook.



Le estrazioni si svolgeranno il 18 marzo alle 14 per mano di Marcuzzi e Savino, rigorosamente da casa come tutto il resto del torneo. Le danze si apriranno il giorno dopo, il 19 marzo alle 12 fino al 23 marzo. Tanti i protagonisti delle sfide che gli appassionati potranno gustare, come Balotelli, Materazzi, Cannavaro, Immobile, Pirlo, Tonali, Oddo, Ferrari. Che la ‘Quarantena League’ abbia inizio.