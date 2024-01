Avvisiamo l'arbitro di @redazioneiene che nel valutare un fuorigioco si deve prendere il momento del primo punto di contatto del pallone, non il momento in cui viene rilasciato.



Poi voi fate sempre le polemiche che volete. pic.twitter.com/BF54C6gI2w — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) January 24, 2024

Stanno facendo ancora discutere le dichiarazioni del "noto arbitro in attività" - che ha voluto mantenere l'anonimato - alle Iene, dove si è interrogato anche sulla validità del gol di Adrienin alla luce di un presunto fuorigioco . Sul tema è intervenuto anche Denis della nota pagina Errori Arbitrali, appassionato di regolamento e moviola che spesso interviene in trasmissioni televisive per commentare episodi dubbi."Avvisiamo l'arbitro di @redazioneiene - si legge sulla pagina, dove viene anche condiviso il regolamento - che nel valutare un fuorigioco si deve prendere il momento del primo punto di contatto del pallone, non il momento in cui viene rilasciato. Poi voi fate sempre le polemiche che volete".