Arbitri ancora nel mirino de Le Iene

Caso arbitri: citata anche Juventus-Bologna

Arbitri ancora "nel mirino" de Le Iene, che nelle scorse settimane hanno dato voce a un anonimo fischietto in attività che ha denunciato alcune presunte anomalie nel sistema. Al centro della puntata di ieri sera,(la vicenda Morganti, già giudicata dalla giustizia sportiva), due arbitri -, che domenica ha sostituito Doveri infortunato a Lecce, e- reintegrati dopo un anno dalle dismissioni dall'AIA di Trentalange e Baglioni (su che basi non è mai ancora stato spiegato, perché al Coni i ricorsi erano stati dichiarati inammissibili), e ladei voti di Organi Tecnici e Osservatori agli arbitri.Come spiega Il Corriere dello Sport, Baroni e Minelli decisero di fareper dei voti che loro sostenevano fossero "taroccati" in favore di(ora VAR PRO). "Dopo aver ricorso anche alla giustizia ordinaria - scrivono Le Iene - vennero reintegrati, prima che la loro denuncia querela alla Procura di Roma potesse andare avanti". L'AIA non ha dato la possibilità a Baroni e Minelli di parlare, l'incappucciato (ancora oscuro) rivela che. Il presidente dell'AIA era Nicchi, il designatore della B era Emidio Morganti che, però, all'epoca non firmò alcun verbale di fine stagione: "Potete consultare gli atti e vedere che io ho fatto l'esatto contrario. Abbattista dismesso. Il comitato Nazionale dice cose false? Sì".Filippo Roma ha intercettato Carlo, presidente dell'Aia, chiedendo spiegazioni. A cominciare dal("smentisco questa cosa, non è così. Loro possono parlare tranquillamente delle loro vicende. Eravamo sotto partita, loro erano impegnati (...) Gliela do io adesso. Io sono sempre per la meritocrazia"); la vicenda Morganti ("La Procura che dice che il verbale attesta il falso? Prendo atto di quello che dice la Procura. Se qualche errore è stato fatto, cercheremo di fare meglio"); la pubblicazione degli: ("Tempi? Non dipende da me, ma sono brevi. Due mesi massimo") e i voti agli arbitri. Roma chiede anche le votazioni di Doveri in Genoa-Inter,ine Massa, Napoli-Inter.- dice l'inviato de Le Iene -. "Gli osservatori sono dei tecnici. Magari la valutazione di un episodio non incide su una prestazione che invece è estremamente positiva. Bisognerebbe sentire Rocchi. Lo chiamiamo subito? No, ci ridiamo un appuntamento".