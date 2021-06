Nuovo servizio de Le Iene su Inter-Juve del 2018: oltre all'audio del Var sul caso Orsato-Pjanic, sarebbe sparito anche un video sull'espulsione di Vecino. Ecco com'è andato il lavoro di Filippo Roma.



INTERVISTA A VALERI - L'arbitro Valeri, al Var durante la famosa partita, viene intercettato dal barbiere: "Non le faccio perdere tempo - le sue parole -, c'è un'inchiesta in corso e non posso parlare". Le indagini, a Le Iene, risultano concluse: "Sembra allora una scusa per non parlare". Valeri continua: "Non ho nulla da dichiarare. Quello che dovevo dichiarare, l'ho dichiarato. Ho parlato alla Questura di Bologna".



LA SPIEGAZIONE - Ma perché è arrivato solo il video - senza audio - dell'intervento Var sul fallo di Pjanic? Risponde Hawkeye, società che si occupa della gestione Var: "Le registrazioni audio-video di una partita si sovrascrivono, e quindi cancellano, quando nello stesso stadio c'è un'altra partita. Per questo l'audio era stato cancellato, il video no".



ROSSO A VECINO - Il doppio giallo a Vecino - episodio da Var e da protocollo -, e dovrebbe essere stato archiviato e presente nei file estrapolati dalla partita: Le Iene scopre che non c'è una copia del video. Non solo: non si sente la voce di Orsato in quel momento, mentre negli altri video sì. Viene intervistato Rizzoli: "Lo sa che non posso parlare, c'è quasta indagine. Non possiamo parlare e ne parlerà con l'avvocato".