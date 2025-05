Getty Images

'Le idee di Tudor non sono ancora chiare': il commento

Le parole di Walter Sabatini a Tuttosport:



LE PRIME SETTIMANE DI TUDOR SULLA PANCHINA DELLA JUVENTUS - "Igor ha la stazza e il carisma giusti per poter allenare una squadra come la Juventus. Le sue idee calcistiche non mi sono ancora chiare al 100%, ma ha avuto meno tempo rispetto ai colleghi per mostrarcele. Quel che è certo è che i bianconeri, dal suo arrivo, hanno reagito. C’è stato un cambio di marcia netto. Non tanto nel gioco, quanto nell’attitudine al sacrificio mostrata dai giocatori".