Le due settimane di sosta per le nazionali sono ormai giunte al termine, con lache ora è impegnata a preparare al meglio il big match contro l'in programma domenica alle 20:45. Inutile dire che sarà una gara dall'importanza estrema, non solo per quella che è la vetta della classifica, ma anche e soprattutto per il forte segnale che potrebbe dare la Vecchia Signora in caso di vittoria.- In attesa di capire chi saranno i giocatori convocati da Allegri e quindi, anche quelli che rientreranno dai vari infortuni, l'allenatore livornese sta già pensando all'ipotetica formazione da schierare dal primo minuto, dove potrebbero esserci delle grandi novità. La straordinaria performance di Federicoin Nazionale non è passata inosservata e di conseguenza, sarà quasi impossibile immaginarlo fuori dagli 11 scelti da Allegri. Chi, invece, potremmo vedere al suo fianco sarà Moise, con Dusan- Quasi certa anche la convocazione di Kenan, chein queste due partite con la nazionale turca, trovando anche il suo primo gol all'esordio con la prima squadra. Rete che ha mandato in estasi il popolo bianconero, che oradel derby d'Italia, con il talentino turco che sarà pronto a dare il suo contributo in corso d'opera.