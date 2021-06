di Luca Bedogni

Okay, Locatelli con la doppietta di ieri sera è esploso definitivamente. Chi legge questa rubrica si ricorderà di quando circa un anno e mezzo fa ne parlavo come del più forte regista del campionato italiano. Però Tielemans, signori, che giocatore! Sono uno l’alternativa dell’altro? Sì, su questo non ci sono dubbi, prenderli entrambi non avrebbe davvero senso da un punto di vista tattico. Il ruolo, o meglio, la funzione infatti è quella. O l’uno o l’altro. E capisco che ora Locatelli vada per la maggiore, com’è giusto che sia, ma il Tielemans di quest’anno, cari lettori, è stato semplicemente fantastico. So che magari vi aspettavate un approfondimento sulla posizione ibrida e piuttosto avanzata ricoperta dal regista del Sassuolo contro la Svizzera. Ma no, oggi vi chiedo di essere inattuali, controcorrente. Vi chiedo di rivolgere la vostra attenzione su queste giocate pazzesche di Tielemans.