Se, come si dice, due indizi fanno una prova; beh, di fronte a tre siamo ad una certezza.cominciando la lunga corsa che potrebbe portare all’estate 2024.– In questo senso, la svolta si può far risalire al 10 ottobre. Conte ritorna a vestire la maglia bianconera e raccoglie calorosi gli applausi dei tifosi della Juventus. Una svolta, quasi come fosse la standing ovation che il pubblico riservò a Cristiano Ronaldo quando vestiva la maglia del Real Madrid dopo la celebre rovesciata allo Stadium. Pace fatta: gli juventini amano Conte e Conte ama la Juve. “Ci vuole rispetto”, nessuna risposta alle indiscrezioni che lo vorrebbero al Napoli.– “Dobbiamo fare meno danni possibili? Non mi piace chi lo dice, allora non si dovrebbe fare questo lavoro”. Dice questo, Conte, dal palco del Festival dello Sport. E ancora: “Bisogna aggiornarsi e non stare fermi, il calcio cambia in continuazione”. Parole, quelle del tecnico salentino, che assomigliano tremendamente a delle frecciate a Massimiliano Allegri. Più volte, nel corso degli anni, l’allenatore della Juventus ha affermato che il lavoro dell’allenatore sta nel “fare meno danni possibili”.– Pace fatta, esperienza all’Inter dimenticata, mettiamola così. Ma qualcosa stona. Nella memoria dei tifosi quell’intervista surreale dove un abbronzato Antonio Conte, in piena estate e pochi giorni dopo l’inizio della preparazione, decide di lasciare la Juventus. E allora ecco l’ultimo assist alla sua candidatura: "Quello di cui mi sono più pentito è l’addio alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi... Decisi di andar via".Non è ancora chiaro quale sarà il futuro della Juventus. Il legame trasembra essersi consolidato in questi mesi e la parola rinnovo viene pronunciata qua e là. Nel caso in cui le strade dovessero separarsi, però, una cosa è certa: