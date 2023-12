Stanno facendo un rumore assordante le dichiarazioni rilasciate dall'ex calciatore della Premier League Joey Burton, che ha parlato così della presenza delle donne negli studi televisivi durante i programmi sportivi.'Non voglio vedere il sessismo nel calcio, ma se non discutiamo adeguatamente di questo problema, la situazione non potrà che peggiorare e rovinare l’esperienza di guardare il calcio maschile di alto livello. È la mancanza di meritocrazia che genera il sessismo, servono persone qualificate per occupare certe posizioni. Tutti hanno il diritto di commentare: posso parlare di calcio, posso parlare di taekwondo, ma è una questione di credibilità e standard giornalistici, piuttosto che di simbolismo'.