Georgina Rodriguez non si fa frenare da restrizioni da Covid e zone arancioni e rosse, e come ogni anno va in gita sulla neve insieme ai bambini. Mentre Cristiano Ronaldo si appresta a guidare le maglie bianconere nell'ultimo impegno del 2020 domani sera contro la Fiorentina, la sua fidanzata si diverte sugli impianti di risalita, completamente deserti data la chiusura forzata. Delle immagini di allegria e spensieratezza sul finire di un anno solare triste e difficile per tutto il mondo. E sotto i due post di Instagram pieni di foto fioccano i commenti pieni di amore da parte di amici, amiche... e dello stesso Cristiano!