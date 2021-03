Non solo Juan Cuadrado. Anche Matthijs De Ligt ha pubblicato su Instagram la foto scattata nella palestra della Continassa che vede il colombiano e l'olandese insieme a Paulo Dybala. Il sorriso dei tre giocatori della Juventus, oggi al lavoro nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra. Sotto i post sono fioccati i commenti dei tifosi bianconeri che, vedendo Dybala, si sono riversati a commentare con un velo d'ironia, passando dal "Ma Dybala gioca ancora o fa il vostro personal trainer?" al "E quello lì a destra chi è?"

In attesa del ritorno in campo, atteso per inizio aprile, della Joya, qui di seguito post e commenti: