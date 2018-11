di Andrea Menon

Una nuova idea per sbancare il mercato. Juventus e Adidas stanno progettando una nuova maglia, un kit multicolor per tutti gli appassionati di calcio giocato e... virtuale. Sì, perchè la nuova divisa si inserisce nella corrente dei fan di FIFA (versione 2019 con Ronaldo in bianconero in copertina) ed è stata creata grazie alla partnership di EA Sports, casa produttrice e ideatrice del gioco. Un completo che perciò di chiamerà "Adidas EA Sports Juventus 2018" e farà da quarta divisa per la stagione in corso. Ma c'è di più...



La maglia, infatti, non è ancora ufficiale, ma è stata rivelata dal noto e affidabile portale Footyheadline che oltre alle foto ne ha riportato anche i dettagli di produzione: sarà la maglia della Juventus più leggera di tutti i tempi, bianca con una stampa grafica multicolor sull'intera divisa e i loghi Adidas neri tra petto e braccia. Lo stemma sarà disposto centralmente, appena sotto ala marca, e il kit verrà venduto a 90 euro a pezzo. Una nuova mossa di marketing, dunque, per ampliare sempre di più il raggio e il proprio mercato. Ma perchè? L'interesse della Juventus ora, non è più quello di conquistare i soli tifosi con i propri prodotti, ma quello di esportare il proprio brand in giro per il mondo, vendendo in più mercati e stati possibile. La società, anche grazie all'arrivo di Cristiano Ronaldo, ha avuto e ha ancora una crescita potenziale veramente importante, quantificabile in ogni campo, dai social al merchandising, e non vuole perdersi questa occasione. CR7, il volto conosciuto in tutto il mondo, la Juve, il marchio da portare in vetta ai mercati. Del resto, questo processo era già stato sottolineato qualche giorno fa dalle anticipazioni delle divise della prossima stagione, totalmente ripensate rispetto al passato. A partire dalla prima maglia bianconera, ma senza strisce, per arrivare alla seconda biancorossa e alla terza interamente blu. Insomma, nuovi progetti per nuovi mercati... avranno successo?



Nella nostra gallery tutte le FOTO della maglia multicolor e delle divise 2019/20.