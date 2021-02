Nella 20a giornata di Bundesliga è arrivato il debutto di Sami Khedira con l'Hertha Berlino. L'ex centrocampista della Juventus è entrato a dieci minuti dalla fine nella sconfitta contro il Bayern Monaco, firmata da un altro ex juventino, Kingsley Coman dopo un rigore sbagliato da Robert Lewandowski. Quarto ko consecutivo per l'Hertha, ecco le foto della prima partita di Khedira in maglia biancoblu.



Sfoglia la gallery per vedere le prime foto di Khedira con la nuova maglia