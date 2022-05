Tra pochi minuti scenderanno in campo Torino e Roma in quella che sarà la loro ultima gara stagionale. Sono state da poco annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre, con i giallorossi che non presentano tra i titolari uno degli obiettivi di mercato della Juve, Nicolò Zaniolo.



Torino (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Ola Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Praet; Belotti.



Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Spinazzola, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini; Shomurodov, Abraham