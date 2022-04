Questa sera alle 20:45 scenderanno in campo Spezia e Lazio in quella che sarà una gara delicata e importantissima per gli obiettivi di entrambe le squadre. Da poco, sono state annunciate le formazioni ufficiali delle due squadre che, proponiamo qui di seguito.



Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Hristov, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior; Verde, Agudelo, Gyasi; Manaj.



Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.