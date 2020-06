"Le finali si giocano per vincerle. Emozione immensa, vittoria stupenda: sono felice. #Napoli meritava una gioia come questa". Il messaggio è arrivato sul profilo Instagram di Kalidou Koulibaly, immortalato mentre stringe la Coppa Italia con tanto di hashtag #BlackLivesMatter. In tanti ci hanno visto anche un riferimento alla triste tradizione della Juventus: le finali non sono certamente il punto forte della squadra bianconera, che ancora oggi ha a che fare con un epilogo difficile da digerire. Ebbene, tra i commenti c'è chi si è scatenato. Andate un po' a vedere...