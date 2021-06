“Il Sassuolo finora ha ricevuto offerte importanti (senza aggiunta di contropartite) dall’Arsenal e dal Borussia e se ne aspetta altre. Decisiva sarà anche la volontà del giocatore, che non ha preclusioni verso un’esperienza all’estero ma andrebbe più volentieri alla Juventus. Per ora ha chiesto di essere lasciato tranquillo, per godersi l’avventura azzurra e ha dato carta bianca al club”. Lo racconta la Gazzetta dello Sport, che analizza così la situazione legata a Manuel Locatelli.