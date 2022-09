Ai tifosi dellanon piacerà questo elemento (per usare un'espressione tanto cara al mondo social). Nei momenti di crisi, però, uno sguardo al passato può essere di aiuto per affrontare il presente e il futuro. La sconfitta di ieri della squadra bianconera contro il- una neopromossa, che dopo sette giornate di Serie A aveva in tasca un solo punto, frutto di un pareggio in trasferta contro il Lecce - non è di certo un caso isolato nella lunga storia della Vecchia Signora, che, almeno sulla carta, per organico e blasone. Batoste sempre difficili da accettare per i tifosi, anche nei casi in cui le conseguenze erano limitate a tre punti "ininfluenti" persi per strada, perché alla Juve è sempre stato detto che. E se tra i sostenitori bianconeri con qualche anno in più sulle spalle è ancora vivo nella memoria il ko contro ildel 30 gennaio 1972 firmato da un gol di Angelo, siamo certi che la sconfitta maturata 24 ore fa all'U-Power Stadium rimarrà per altrettanto tempo un "incubo" per i sudditi di Madama.