L'allenatore della Juve, Massimiliano Allegri, ha rilasciato delle dichiarazioni anche sul suo futuro nell'intervista concessa ai microfoni di Rai Sport al termine della gara vinta contro il Frosinone.'L'obiettivo non è accontentarsi, non dobbiamo dare niente per scontato, momentaneamente siamo secondi in classifica e bisogna cercare di fare bene e di fare altri punti perché lì dietro stanno correndo. Questo suo percorso quando si può prolungare? Non lo so, io sto pensando a quest'anno e alla squadra'.