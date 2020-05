Il calcio italiano riparte il 13 giugno con la Coppa Italia. E la Juventus sarà subito protagonista. Ad annunciarlo è stato il ministro Spadafora al termine dell'incontro con Figc, Leghe, Assocalciatori, Assoallenatori e rappresentanza degli arbitri. Si ricomincia dal ritorno delle due semifinali di Coppa Italia Juventus-Milan (il 13) e Napoli-Inter che si giocherà il giorno dopo, con la finale in programma il 17 giugno. Date che verranno ufficializzate domani con l'approvazione da parte della Federcalcio. La ripresa del campionato invece è fissata per domenica 20 giugno, il 24 si giocheranno i recuperi e il 4 o l'8 giugno verrà convocato il Consiglio Federale.



PIANO B: il 4 o l'8 giugno verrà convocato il Consiglio Federale che stabilirà come organizzare i playoff e i playout in caso di ulteriore stop del campionato.



PIANO C: nello stesso Consiglio Federale verrà deciso anche con che criterio scegliere l'ordine delle squadra in caso di cristallizzazione della classifica, dovuta a un altro eventuale blocco del campionato.