Dall'Assemblea di Lega di oggi sono arrivate novità anche per quanto riguarda le date della nuova sessione di mercato: si partirà il 1° settembre fino al 5 ottobre, ma resterà aperta da luglio la possibilità di inserire contratti preliminari al fine di non offrire vantaggi a club francesi e tedeschi che, non giocando, faranno partire il mercato a luglio.​ Paratici però è già a lavoro da mesi: sondaggi, contatti, proposte da valutare e altre da avanzare. La Juve del futuro si sta già muovendo.