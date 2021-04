La posizione di Pirlo può essere messa in discussione solo in caso di crollo e di mancato quarto posto. Se dovesse andare in Champions, e magari vincere anche la Coppa Italia, verrà confermato e avrà un'altra possibilità nella prossima stagione come ha riportato Sky Sport. I dirigenti hanno parlato di un predestinato e hanno molta fiducia nell'allenatore, ma se la Juve dovesse avere un crollo verticale sta già circolando l'idea di un clamoroso ritorno di Max Allegri per sostituirlo.