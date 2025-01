Le condizioni di Vlahovic verso Torino-Juve

Quali sono le condizioni di Dusana due giorni dal derby contro il Torino? L'attaccante della Juventus non è ancora rientrato con il gruppo.Questo il punto del Corriere dello Sport: "Ancora a parte e ancora in dubbio per il derby. Anche ieri, Vlahovic e Conceição hanno seguito un programma personalizzato e non si sono allenati con i compagni tanto che rimane il punto interrogativo sulla loro presenza nel derby. Dusan è alle prese con un affaticamento muscolare, problema da maneggiare con cura visto che, in attesa del mercato, non ci sono alternative di ruolo al serbo là davanti e che la Juve è attesa da un ciclo di fuoco in questo mese di gennaio, con impegni decisivi sia per la rincorsa in campionato, sia per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Non si vogliono correre rischi, insomma, e così si procede con caute