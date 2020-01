La Juventus è già a lavoro per la partita contro la Fiorentina in programma domenica 2 febbraio alle 12.30 allo Stadium. Il dubbio di Maurzio Sarri è quello legato alle condizioni didopo la botta subita contro il Napoli, ma dopo l'allenamento di oggi c'è ottimismo: il bosniaco ha svolto un lavoro personalizzato e verrà valutato dall'allenatore e dal suo staff in questi giorni.