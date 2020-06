Sospiro di sollievo per la Juventus. Gli esami approfonditi ai quali si è sottoposto Gonzalo Higuain al JMedical hanno escluso lesioni. Si tratta di un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra, che potrebbe tenerlo fuori in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan in programma il 13 o 14 giugno. Secondo La Gazzetta dello Sport il Pipita potrebbe provare a rientrare nella gara successiva (17 giugno se si qualificherà in finale di Coppa Italia o 22 giugno a Bologna per la ripresa del campionato), ma per capire i tempi di recupero con più precisione il giocatore verrà rivalutato dallo staff della Juve nei prossimi giorni.