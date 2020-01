Non solo mercato, la Juventus è a lavoro anche per preparare la prossima partita di campionato contro la Fiorentina, in programma all'Allianz Stadium domenica alle 12.30. Se Miralem Pjanic è in dubbio dopo la botta presa a Napoli - ma c'è ottimismo - chi non ci sarà sicuramente è il difensore brasiliano Danilo, che secondo Tuttosport nella prossima settimana verrà sottoposto a nuovi esami strumentali al J Medical per capire i tempi di recupero con più precisione. Il terzino ha subito un infortunio muscolare nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma.