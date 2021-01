Grande protagonista della vittoria contro il Milan, Federico Chiesa ha fatto preoccupare tutti quando a poco meno di mezz'ora dalla fine della partita ha lasciato il posto a Dejan Kulusevski per infortunio. Nulla di grave per l'esterno della Juve, che contro i rossoneri ha rimediato una botta all'anca ma nessun problema muscolare: "Nulla di serio" ha confermato il giocatore a Sky Sport nel post partita. Chiesa sta bene, è carico e vuole scendere in campo. Per continuare a stupire.