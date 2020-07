Sfegatate tifose della Juve, le influencer Anna e Gloria Cirimbelli hanno postato poco fa su Instagram una loro foto mentre indossano, insieme, i nuovi costumi della linea ufficiale bianconera. I loro follower, neanche a dirlo, hanno apprezzato molto e subissato di like gli scatti. Le due sembrano dunque pronte per vivere la loro ardente passione per la Vecchia Signora anche in spiaggia, e chissà quali altre immagini "bollenti" ci aspettano quest'estate. Gloria, peraltro, è fidanzata con un ex giocatore della Juve: l'attaccante Nicolò Pozzebon, dall'estate scorsa all'Arzachena (Serie D) dopo otto anni trascorsi in bianconero, fra Primavera, Under 23 e prestiti vari.



Gli ultimi scatti "social" delle sorelle Cirimbelli nella nostra fotogallery