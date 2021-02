In una stagione da alti e bassi, la Juventus ha trovato la sua certezza: si chiama Weston McKennie, e dopo alcune partite nelle quali aveva bisogno di prendere le misure con un nuovo tipo di calcio ora è definitivamente esploso diventando un titolare fisso nella formazione di Andrea Pirlo. La dirigenza sta pensando di riscattare il centrocampista americano, arrivato in estate dallo Schalke in prestito per 4,5 milioni di euro con il diritto di riscatto fissato a 18,5 milioni pagabili in tre rate, più altri 7 milini di bonus.